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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Brembo
Seduta positiva per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che avanza bene del 3,68%.
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