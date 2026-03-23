Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 -0,24%
Francoforte 23-mar
22.654 +1,22%

Cambi: euro a 0,8637 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8637 sterline alle 15:41
Euro a 0,8637 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```