Francoforte: in calo Leg Immobilien

(Teleborsa) - Sottotono Leg Immobilien , che passa di mano con un calo del 3,61%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di Leg Immobilien rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario di Leg Immobilien si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 52,85 Euro. Prima resistenza a 53,85. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 52,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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