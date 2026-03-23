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Francoforte: preme sull'acceleratore Brenntag
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 13.00
Ottima performance per il
distributore tedesco di prodotti chimici
, che scambia in rialzo del 4,21%.
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