Milano 14:32
43.354 +1,20%
Nasdaq 14:32
24.267 +1,54%
Dow Jones 14:32
46.295 +1,57%
Londra 14:32
9.937 +0,19%
Francoforte 14:32
22.730 +1,56%

Francoforte: preme sull'acceleratore Brenntag

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: preme sull'acceleratore Brenntag
Ottima performance per il distributore tedesco di prodotti chimici, che scambia in rialzo del 4,21%.
Condividi
```