Francoforte: si concentrano le vendite su Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Tag Immobilien , che mostra un decremento del 3,61%.



L'andamento di Tag Immobilien nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Tag Immobilien evidenzia un declino dei corsi verso area 12,16 Euro con prima area di resistenza vista a 12,49. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 12,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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