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GOLD del 22/03/2026

Finanza
GOLD del 22/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo

Composto rialzo per il metallo giallo, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,23%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'oro, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 4.337. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 4.839,3 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 4.166,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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