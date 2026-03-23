Londra: rosso per Glencore

(Teleborsa) - Composto ribasso per l' azienda attiva nel commercio di metalli, minerali e prodotti petroliferi , in flessione del 3,19% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Glencore più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Glencore . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 5,087 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 5,002. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,968.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```