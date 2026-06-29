Milano 15:16
51.299 +0,07%
Nasdaq 26-giu
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Dow Jones 26-giu
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Londra 15:16
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Francoforte 15:16
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Londra: giornata depressa per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: giornata depressa per Persimmon
Rosso per il principale costruttore immobiliare britannico, che sta segnando un calo del 2,43%.
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