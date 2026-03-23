New York: in acquisto Corning

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di vetri speciali e ceramiche , che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,34%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,53%, rispetto a +0,26% dell' indice del basket statunitense ).





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Corning , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 129,6 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 137,8. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 124,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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