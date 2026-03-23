Milano 23-mar
43.190 +0,81%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 -0,24%
Francoforte 23-mar
22.654 +1,22%

New York: scambi in positivo per Amazon

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Amazon
Balza in avanti il colosso dell'e-commerce, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,79%.
Condividi
```