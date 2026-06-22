New York: scambi negativi per Amazon
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'e-commerce, con una flessione del 2,08%.
L'andamento di Amazon nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Le tendenza di medio periodo del gigante delle vendite sul web si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 241,2 USD. Supporto stimato a 238,1. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 244,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```