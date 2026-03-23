Parigi: performance negativa per AXA
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo assicurativo, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che AXA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,81%, rispetto a -4,49% dell'indice di Parigi).
Lo status tecnico della società finanziaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,61 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,39.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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