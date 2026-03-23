Parigi: performance negativa per AXA

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il Gruppo assicurativo , che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che AXA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -3,81%, rispetto a -4,49% dell' indice di Parigi ).





Lo status tecnico della società finanziaria mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,61 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,19. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 36,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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