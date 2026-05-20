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Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per Schneider Electric
Balza in avanti il gruppo industriale francese, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,29%.
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