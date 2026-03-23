Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di credito emiliano , che guadagna bene, con una variazione del 2,53%.



Il trend di BPER Banca mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Analizzando lo scenario della Banca emiliana si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 10,25 Euro. Prima resistenza a 11,05. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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