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Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per BPER Banca
Balza in avanti l'istituto di credito emiliano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,79%.
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