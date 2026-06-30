Piazza Affari: risultato positivo per BPER Banca

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' istituto di credito emiliano , con una variazione percentuale del 2,01%.



Il trend di BPER Banca mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE MIB . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 13,69 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 13,4. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 13,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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