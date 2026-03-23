SILVER del 22/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 marzo
Brillante rialzo per il metallo prezioso, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,71%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'argento, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 65,05. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 76,08. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,98.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)