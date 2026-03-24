A New York corre Corning

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il produttore di vetri speciali e ceramiche , che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,52%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corning mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,63%, rispetto a -1,86% dell' indice del basket statunitense ).





La situazione di medio periodo di Corning resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 146,4 USD. Supporto visto a quota 134,1. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 158,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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