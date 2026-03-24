Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 marzo

Balza in avanti il maggiore indice americano, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,15%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6.486,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6.695,9. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6.391,6.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)