Milano 23-mar
43.190 0,00%
Nasdaq 23-mar
24.189 +1,22%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 23-mar
9.894 0,00%
Francoforte 23-mar
22.654 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 24.382,47 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 24.382,47 in apertura.
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