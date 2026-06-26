Milano 25-giu
51.783 0,00%
Nasdaq 25-giu
29.440 +0,75%
Dow Jones 25-giu
51.921 +0,14%
Londra 25-giu
10.530 0,00%
Francoforte 25-giu
24.995 0,00%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 23.076,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 23.076,91 in apertura.
Condividi
```