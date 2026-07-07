Milano 6-lug
52.959 0,00%
Nasdaq 6-lug
29.698 +1,26%
Dow Jones 6-lug
53.056 +0,29%
Londra 6-lug
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Francoforte 6-lug
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 23.616,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 23.616,32 in apertura.
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