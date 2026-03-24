Milano 14:27
42.864 -0,75%
Nasdaq 23-mar
24.189 0,00%
Dow Jones 23-mar
46.208 +1,38%
Londra 14:27
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Francoforte 14:27
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Borsa: Milano in flessione dello 0,40% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 43.018,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,40% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,40% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 43.018,37 punti.
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