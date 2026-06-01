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Londra 1-giu
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Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,52%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 49.775,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde poco Milano, in flessione dello 0,52%
Milano segna un mediocre calo dello 0,52%, terminando gli scambi a 49.775,16 punti.
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