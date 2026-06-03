Milano 16:28
50.214 -0,72%
Nasdaq 16:28
30.643 -0,06%
Dow Jones 16:29
50.960 -0,68%
Londra 16:29
10.354 -0,19%
Francoforte 16:28
24.806 -1,27%

Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30

Il FTSE MIB tratta a 50.369,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano in flessione dello 0,41% alle 10:30
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,41% alle 10:30 e continua le contrattazioni a 50.369,35 punti.
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