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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,82%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 49.291,01 punti
In breve
,
Finanza
07 maggio 2026 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,82%, archiviando la giornata a 49.291,01 punti.
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