Milano 17:35
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Dow Jones 20:23
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Francoforte 17:35
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Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,82%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 49.291,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,82%
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,82%, archiviando la giornata a 49.291,01 punti.
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