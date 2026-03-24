Milano 23-mar
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Nasdaq 23-mar
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Dow Jones 23-mar
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Londra 23-mar
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Francoforte 23-mar
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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta in utile a 51.910,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,77% alle 03:50
Spunto rialzista dello 0,77% per Tokyo, alle 03:50, che continua le contrattazioni a 51.910,42 punti.
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