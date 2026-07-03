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Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,34% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 69.651,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dell'1,34% alle 08:20
Spunto rialzista dell'1,34% per Tokyo, alle 08:20, che continua le contrattazioni a 69.651,8 punti.
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