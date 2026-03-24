New York: amplia il rialzo Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,87%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hewlett Packard Enterprise rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Hewlett Packard Enterprise classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,3 USD e primo supporto individuato a 22,56. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 26,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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