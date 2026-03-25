New York: exploit di Hewlett Packard Enterprise

(Teleborsa) - Rialzo per la società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi IT per le aziende , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,24%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hewlett Packard Enterprise più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Hewlett Packard Enterprise è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,57 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 24,54. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```