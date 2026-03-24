New York: brillante l'andamento di Microchip Technology
(Teleborsa) - Avanza il grosso chip maker americano, che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology rispetto all'indice.
La situazione di medio periodo di Microchip Technology resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 67,48 USD. Supporto visto a quota 64,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 70,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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