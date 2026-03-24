New York: brillante l'andamento di Microchip Technology

(Teleborsa) - Avanza il grosso chip maker americano , che guadagna bene, con una variazione del 3,34%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Microchip Technology evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Microchip Technology rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Microchip Technology resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 67,48 USD. Supporto visto a quota 64,6. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 70,36.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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