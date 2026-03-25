Milano 17:05
43.889 +1,20%
Nasdaq 17:05
24.131 +0,53%
Dow Jones 17:05
46.394 +0,58%
Londra 17:05
10.078 +1,13%
Francoforte 17:05
22.876 +1,06%

New York: sell-off per Micron Technology

Migliori e peggiori, In breve
New York: sell-off per Micron Technology
A picco il produttore di microchip, che presenta un pessimo -3,93%.
Condividi
```