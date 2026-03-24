New York: brusca correzione per Salesforce

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che mostra un -4,56%.



L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Osservando il grafico di breve periodo di Salesforce , si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 190,8 USD e supporto a 183. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 198,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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