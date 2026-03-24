New York: brusca correzione per Salesforce
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che mostra un -4,56%.
L'andamento di Salesforce nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Osservando il grafico di breve periodo di Salesforce, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 190,8 USD e supporto a 183. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 198,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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