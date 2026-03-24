New York: positiva la giornata per Diamondback Energy

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore americano di petrolio e gas naturale , che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diamondback Energy rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Diamondback Energy rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 200,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 194,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 206,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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