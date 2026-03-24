Milano 14:42
42.948 -0,56%
Nasdaq 14:42
23.977 -0,87%
Dow Jones 14:42
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Londra 14:42
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Francoforte 14:42
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Petrolio a 90,08 dollari alle 11:30

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Petrolio a 90,08 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 90,08 dollari per barile alle 11:30.
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