Milano 7-lug
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Nasdaq 7-lug
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Dow Jones 7-lug
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Londra 7-lug
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Francoforte 7-lug
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Petrolio a 70,63 dollari alle 19:30

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Petrolio a 70,63 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 70,63 dollari per barile alle 19:30.
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