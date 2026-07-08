Milano 15:33
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29.083 -0,31%
Dow Jones 15:33
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Londra 15:33
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Petrolio a 75,12 dollari alle 11:30

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Petrolio a 75,12 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 75,12 dollari per barile alle 11:30.
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