TIM prima in Italia per qualità della rete fissa e mobile per Opensignal

(Teleborsa) - TIM è al primo posto in Italia per la qualità della rete fissa e mobile. È quanto afferma Opensignal, punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività. Dai rapporti pubblicati emerge infatti la leadership del Gruppo nella qualità offerta ai clienti su tutto il territorio nazionale e in particolare su Roma e Milano per i servizi in mobilità.



Secondo Opensignal TIM è il miglior operatore per ‘Consistent Quality’ in Italia, indicatore che misura la capacità della rete di garantire prestazioni stabili nelle attività digitali quotidiane, dalla navigazione allo streaming fino ai servizi più avanzati, con un punteggio percentuale di 80 nel fisso e 79,2 nel mobile. L’importante riconoscimento ottenuto dal Gruppo è al centro della nuova puntata dello spot on air con Massimo Lopez e ambientato nel Fortino, tornato come luogo di racconto di un presente sempre più connesso tra tecnologie avanzate e nuovi modelli di relazione.



Secondo i risultati di Opensignal, nel mobile TIM primeggia anche nelle categorie ‘Video Experience’ (con un punteggio di 69,5) e ‘Games Experience’ (con un punteggio di 75,6), ambiti sempre più centrali nell’uso quotidiano delle connessioni, a vantaggio dei clienti che utilizzano servizi di streaming, intrattenimento e gaming in mobilità. Inoltre, a Milano e Roma il 5G di TIM corre più veloce di tutti: il Gruppo conquista infatti il vertice per le prestazioni sulla rete mobile di nuova generazione, registrando le migliori velocità 5G in download e upload nelle città di Milano (248,4 Mbps in download e 24,8 in upload) e Roma (223 Mbps in download e 23,5 in upload).



I riconoscimenti ottenuti da Opensignal riflettono gli investimenti del Gruppo nello sviluppo di infrastrutture digitali di nuova generazione sicure e performanti, con l’obiettivo di offrire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione servizi sempre più evoluti, capaci di accompagnare la trasformazione digitale del Paese.



I risultati completi sono contenuti nei report 'Opensignal Awards - Europa: Fixed Broadband Experience Report' pubblicato a febbraio 2026 e 'Opensignal Awards - Italia: Mobile Network Experience Report’ pubblicato a dicembre 2025, e si basano su analisi statistiche accurate della user experience dei clienti dei principali operatori fissi e mobili in Italia. Le indagini sono condotte in maniera indipendente da Opensignal mediante misurazioni effettuate per il fisso nel periodo compreso tra il 2 ottobre - 30 dicembre 2025 e per il mobile tra il primo settembre - 29 novembre 2025 (© Opensignal Limited).

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