Poste Italiane, Del Fante: reazione a offerta per Tim positiva

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Poste Italiane , Matteo Del Fante, ha dichiarato che la reazione complessiva all'offerta per Tim "è stata positiva". "Qualcuno ha messo in dubbio il prezzo, sostenendo che dovremmo offrire di più, ma noi riteniamo che la nostra offerta includa già un premio significativo", ha aggiunto.



"Abbiamo già aggiornato la nostra presentazione e offriamo condizioni premium. Penso sia una buona risposta a quelle obiezioni. Rimando alla presentazione, dove si vede il vero premio (16,8%, ndr)", ha spiegato Del Fante.



L'Ad ha spiegato che il gruppo è a lavoro su questo dossier da oltre un anno. "Possiamo discutere quanto vogliamo se TIM fosse in una posizione di forza o meno al momento dell'offerta, ma su un orizzonte temporale più lungo il premio è indiscutibile. Abbiamo ancora mesi di lavoro davanti prima del lancio finale dell'offerta e useremo questo tempo per spiegare agli investitori perché l'integrazione con Poste sia l'opzione migliore", ha dichiarato.



"Il 24 luglio presenteremo anche il piano strategico standalone, che darà agli investitori di TIM la possibilità di valutare il team", ha concluso.



(Foto: L'AD di Poste Italiane durante una convention)

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