TIM, Gigi D’Alessio protagonista del nuovo episodio de “Il Fortino”

(Teleborsa) - TIM porta on air una nuova puntata della campagna ‘Il Fortino’, il format narrativo che reinterpreta in chiave contemporanea l'iconico immaginario di ‘Una telefonata allunga la vita’ e mette al centro l’ecosistema di connessioni, servizi e intrattenimento del Gruppo. Protagonista del nuovo episodio Gigi D'Alessio, icona della musica italiana. L’artista, insieme a Massimo Lopez, trasforma il fortino in un vero e proprio palcoscenico dando vita a un momento di grande spettacolo e di entertainment condiviso, pensato per raccontare come TIM sia vicina alla musica, capace di unire le persone e accorciare le distanze, proprio come il WiFi TIM.



In particolare, lo spot è dedicato all’offerta TimVision, la piattaforma più completa sul mercato italiano che offre un’esperienza di streaming integrata con la potenza del WiFi TIM, unendo connettività e intrattenimento. Un’esperienza digitale completa pensata per accompagnare ogni momento della vita digitale dei clienti, dove continuità e stabilità del servizio fanno la differenza.



La qualità costante della connessione raccontata nello spot trova riscontro anche nelle analisi indipendenti di Opensignal, - punto di riferimento a livello globale per le analisi sulla user-experience della connettività - che collocano TIM al primo posto in Italia per la qualità costante della rete fissa e mobile. Un indicatore che misura la capacità della rete di garantire prestazioni costanti nelle attività digitali quotidiane: dalla navigazione allo streaming, fino ai servizi più avanzati.



Questo nuovo capitolo si inserisce nel percorso di evoluzione avviato da TIM con la campagna istituzionale del Fortino, che lega passato e presente per raccontare la trasformazione del Gruppo: da telco a piattaforma integrata di servizi e soluzioni, capace di affiancare le persone con connessioni, contenuti e servizi digitali sempre più vicini ai bisogni di ogni giorno.?



La campagna è pianificata sulle principali emittenti televisive nazionali ed è sostenuta da un piano media che comprende connected TV, digital, social media e materiali dedicati alla rete commerciale e ai punti vendita.

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