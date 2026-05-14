TIM: Fitch alza rating a "BB+", outlook stabile

(Teleborsa) - TIM comunica che Fitch ha alzato il rating del Gruppo a BB+ da BB, con outlook stabile.



Alla base dell’upgrade, si legge in una nota, Fitch pone il progressivo rafforzamento della generazione di cassa - sostenuto da efficienze operative, minori oneri finanziari e stabilizzazione di capex e capitale circolante - e si attende che il trend prosegua nel medio periodo, grazie all’espansione di TIM Enterprise e alla crescita costante in Brasile, a sostegno di una leva finanziaria in calo e del previsto ritorno alla remunerazione per gli azionisti.



L’upgrade odierno, conclude la nota, rappresenta per TIM "un’ulteriore conferma di avvicinamento alla categoria investment grade".

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