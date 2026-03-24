UE fa slittare proposta su stop a importazioni di petrolio russo

(Teleborsa) - La Commissione Europea ha fatto slittare la proposta legislativa di azzerare le importazioni residue di petrolio dalla Russia.

L'ultimo ordine del giorno del collegio dei commissari europei, in calendario per il 15 aprile, non avrà in calendario la proposta, che è stata rinviata a data da determinarsi.



Un funzionario europeo ha comunque assicurato a Reuters che la proposta non è stata annullata e verrà comunque ricalendarizzata in seguito a causa degli "attuali sviluppi geopolitici".



A motivare il rinvio della proposta hanno concorso più fattori, fra cui le tensioni sull'offerta di petrolio e gas legate alla crisi in Medio Oriente ed il braccio di ferro con il premier ungherese Viktor Orban, che ha posto il veto sul prestito da 90 miliardi all'Ucraina in cambio del transito del petrolio russo attraverso l'oleodotto ucraino Druzhba, in vista delle elezioni ungheresi del 12 aprile.



Attualmente, soltanto l'Ungheria e la Slovacchia importano petrolio russo, che ora serve appena il 3% della domanda europea, dopo l'applicazione dell'ultimo pacchetto di sanzioni a Mosca.



La proposta sancirebbe per legge l'eliminazione graduale delle importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027. La proposta avrebbe un impatto limitato sulle forniture fisiche, dal momento che le importazioni di petrolio russo sono molto limitate, ma Bruxelles conta di sancire una completa eliminazione dell'importo di greggio, che rimarrebbe in vigore anche nel caso in cui venisse siglato un accordo di pace con l'Ucraina.





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