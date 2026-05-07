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Petrolio a 92,6 dollari alle 11:30
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07 maggio 2026 - 11.30
Prezzo del greggio Wti a 92,6 dollari per barile alle 11:30.
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