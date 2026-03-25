Milano 24-mar
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Nasdaq 24-mar
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Dow Jones 24-mar
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Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.063,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.063,71 in apertura.
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