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Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Hong Kong (0%)
L'Indice Hang Seng inizia gli scambi a 25.063,71 punti
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Finanza
25 marzo 2026 - 02.38
L'Indice Hang Seng tratta con un moderato 0%, a quota 25.063,71 in apertura.
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