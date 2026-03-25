Milano 24-mar
43.370 +0,42%
Nasdaq 24-mar
24.002 -0,77%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
9.965 +0,72%
Francoforte 24-mar
22.637 -0,07%

Borsa: Exploit per Tokyo (+2,94%)

Il Nikkei 225 prende il via a 53.790,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Tokyo (+2,94%)
Mette il turbo il principale indice azionario giapponese, che tratta in rialzo del 2,94%, a quota 53.790,45 in apertura.
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