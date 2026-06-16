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/ Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,12% alle 04:50)
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,12% alle 04:50)
Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 69.234,42 punti
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16 giugno 2026 - 04.50
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Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 04:50 e scambia a 69.234,42 punti.
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