Milano 15-giu
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Nasdaq 15-giu
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Dow Jones 15-giu
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Londra 15-giu
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Francoforte 15-giu
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Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,12% alle 04:50)

Il Nikkei 225 tratta sulla parità a 69.234,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Tokyo (-0,12% alle 04:50)
Tokyo passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 04:50 e scambia a 69.234,42 punti.
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