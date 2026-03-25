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Francoforte: scambi in positivo per Evonik Industries

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Evonik Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit Evonik Industries, che lievita del 3,67%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Evonik Industries rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 15 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,4. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 15,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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