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In evidenza l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sul listino di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza l'EURO STOXX Industrial Goods & Services sul listino di Eurozona
In forte aumento l'indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica, che con il suo +2,04% avanza a quota 1.534,49 punti.
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