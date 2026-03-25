Mid-Small Cap, Intermonte: opportunità di stock picking a valutazioni interessanti

(Teleborsa) - Nell'ultimo mese il mercato ha registrato un calo a causa dei timori macroeconomici innescati dal nuovo conflitto in Medio Oriente. Le mid-small cap italiane hanno sottoperformato il mercato
come conseguenza dell'orientamento "risk-off"
degli investitori (con i rendimenti dei BTP decennali in aumento di 50 punti base) e dei timori di una ripresa dell'inflazione. Lo si legge nel report mensile di Intermonte sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.
Nonostante risultati FY complessivamente rassicuranti, il sentiment di mercato è rimasto debole, in particolare nei confronti delle società di consulenza IT
. Di conseguenza, le mid-small cap trattano su livelli vicini ai minimi relativi degli ultimi cinque anni rispetto alle large cap.
"Questo ci porta a ribadire la nostra visione positiva su questa asset class e, in particolare, la nostra preferenza per società di qualità, leader nei rispettivi settori
, le cui valutazioni sono giustificate da prospettive di crescita realistiche o supportate da una solida generazione di cassa", viene sottolineato.
La Star Conference
, che la sede di Borsa Italiana ospita questa settimana, potrebbe rappresentare un'opportunità per investitori italiani ed esteri di rivalutare alcuni casi di investimento. Oltre agli IT enabler, Intermonte ritiene interessanti opportunità di investimento possano essere individuate anche nei settori consumer e industriale, in particolare tra le aziende ben posizionate sui mercati internazionali grazie alla flessibilità dei loro modelli di business, alla qualità dei prodotti e all'affidabilità dei marchi. Infine, pensa che il settore media possa recuperare terreno, considerato che attualmente tratta a multipli molto interessanti. I miglioramenti nella liquidità delle mid-small cap sono già in atto
e ci si attende che questo trend venga ulteriormente rafforzato dall'avvio operativo del Fondo Strategico Nazionale indiretto
(per il quale la dotazione complessiva è attesa raggiungere circa 1 miliardo di euro).