Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo
Seduta difficile quella del 12 marzo per il FTSE Mid Cap, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 54.357.
Il quadro tecnico del FTSE Mid Cap segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53.672, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 55.729. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.986.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)