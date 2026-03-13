Milano 9:19
43.939 -1,16%
Nasdaq 12-mar
24.534 -1,73%
Dow Jones 12-mar
46.678 -1,56%
Londra 9:19
10.218 -0,84%
23.327 -1,11%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 12/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 marzo

Seduta difficile quella del 12 marzo per il FTSE Mid Cap, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 54.357.

Il quadro tecnico del FTSE Mid Cap segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 53.672, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 55.729. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 52.986.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```